Япония считает действия Китая «самым большим стратегическим вызовом» — стратегия нацбезопасности
12:20 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Япония считает, что действия Китая являются «самым большим стратегическим вызовом» с точки зрения региональной и глобальной безопасности. Такая позиция изложена в принятой в пятницу обновленной Стратегии национальной безопасности Японии.
Токио рассчитывает на то, что Китай путем диалога на всех уровнях, в том числе высшем, будет строить конструктивные отношения с мировым сообществом, говорится в документе. Вместе с тем в настоящее время «внешняя деятельность и военные действия Китая вызывают глубокую обеспокоенность Японии и международного сообщества», отмечается в тексте.
Эти шаги Китая в документе также называются «самым большим стратегическим вызовом, какого раньше не было», для обеспечения безопасности Японии и мирового сообщества, а также с точки зрения «укрепления мирового порядка, основанного на верховенстве права».
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