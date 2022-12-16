Япония считает действия Китая «самым большим стратегическим вызовом» — стратегия нацбезопасности

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония считает, что действия Китая являются «самым большим стратегическим вызовом» с точки зрения региональной и глобальной безопасности. Такая позиция изложена в принятой в пятницу обновленной Стратегии национальной безопасности Японии.

Токио рассчитывает на то, что Китай путем диалога на всех уровнях, в том числе высшем, будет строить конструктивные отношения с мировым сообществом, говорится в документе. Вместе с тем в настоящее время «внешняя деятельность и военные действия Китая вызывают глубокую обеспокоенность Японии и международного сообщества», отмечается в тексте.

Эти шаги Китая в документе также называются «самым большим стратегическим вызовом, какого раньше не было», для обеспечения безопасности Японии и мирового сообщества, а также с точки зрения «укрепления мирового порядка, основанного на верховенстве права».