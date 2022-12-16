Москва имеет данные о причастности США и Польши к терактам в РФ
13:20 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Данные перехваченных беспилотников подтверждают вовлеченность США и Польши в подготовку терактов на территории РФ, сообщили в пятницу ТАСС в компетентных органах.
«Компетентные органы Российской Федерации провели анализ электронных компонентов перехваченных беспилотных летательных судов (БВС), которые использовались Украиной для атак на российские объекты инфраструктуры, в частности в Севастополе, Республике Крым, Курской, Белгородской и Воронежской областях», — говорится в сообщении.
Ряд фактов, по оценкам российской стороны, «подтверждает непосредственную вовлеченность США и Польши, осуществляющих в качестве де-факто сторон конфликта массированную военно-логистическую поддержку режима в Киеве, в подготовку и проведение совместных с ним террористических актов на территории Российской Федерации.»
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