Путин в беседе с Моди дал принципиальные оценки ситуации на Украине

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с премьером Индии Нарендрой Моди в числе прочих тем ситуацию на Украине, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

«По просьбе Нарендры Моди Владимир Путин дал принципиальные оценки в контексте проводимой Россией линии на украинском направлении», — говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что лидеры условились о продолжении личных контактов.