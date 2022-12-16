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Путин в беседе с Моди дал принципиальные оценки ситуации на Украине

14:32 16.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с премьером Индии Нарендрой Моди в числе прочих тем ситуацию на Украине, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

«По просьбе Нарендры Моди Владимир Путин дал принципиальные оценки в контексте проводимой Россией линии на украинском направлении», — говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что лидеры условились о продолжении личных контактов.

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