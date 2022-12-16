Москвичи связали более 8500 теплых вещей для мобилизованных в рамках акции "Поделись теплом"
23:28 16.12.2022
Москвичи в ходе акции «Поделись теплом» связали более 8500 теплых вещей для мобилизованных россиян. Как сообщает департамент труда и социальной защиты населения столицы, участие в акции приняли более 10 тыс. горожан в возрасте 7-80 лет. В результате, военнослужащим к Новому году отправят тысячи теплых вещей - варежек, носков, шарфов, перчаток, шапок.
Акция «Поделись теплом» проекта «Московское долголетие» проводилась в мегаполисе 1-16 декабря. «Город делает все возможное, чтобы обеспечить ребят на передовой всем необходимым, - говорит заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов. - Но тепло и заботу обычных людей ничто не заменит. Вместе с посылками наши бойцы получат частичку тепла, поддержки и любви». Больше всего горожане связали носков (примерно 5 000 штук), на втором месте варежки и перчатки (более 1000 штук). Также мобилизованным будут отправлены более 5 000 писем и открыток, содержащих слова поддержки, пожелания победы и скорейшего возвращения.
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