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Впервые за 10 лет правительство и Центробанк Японии пересмотрят монетарную политику

12:30 17.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии и Центробанк страны планируют пересмотреть соглашение десятилетней давности, согласно которому перед ЦБ была поставлена задача добиться контролируемой инфляции на уровне 2% в год при помощи ультрамягкой монетарной политики. Об этом в субботу сообщило агентство Киодо.

По данным источников агентства, ожидается, что первый с 2013 года пересмотр монетарной политики японского Центробанка должен состояться в 2023 году. Подчеркивается, что конкретные детали этого вопроса будут обсуждаться между премьер-министром Фумио Кисидой и новым главой ЦБ, который в апреле придет на смену Харухико Куроде, возглавляющему Банк Японии с 2013 года. К решению пересмотреть монетарную политику Центробанка японские власти подталкивает, в частности, сильное ослабление курса иены к доллару, которое негативно сказывается на экономике страны.

Рекордное ослабление иены продолжается уже несколько месяцев на фоне увеличивающегося разрыва в учетных ставках центральных банков стран Запада, которые повышают ее для сдерживания инфляции, и Японии, где регулятор держит ее на фактически отрицательном уровне для стимулирования рынка. Несмотря на критику того, что мягкая денежная политика приводит к ослаблению иены и росту цен, действующий глава Банка Японии неоднократно заявлял, что намерен продолжать курс, нацеленный на достижение устойчивой инфляции в 2%. При этом уже несколько месяцев подряд базовая инфляция превышает целевой показатель регулятора.

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