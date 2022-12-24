Штайнмайер в рождественском обращении заявил, что кризис на Украине непросто дается немцам

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в рождественском обращении к гражданам признал, что уходящий год был непростым для страны и ее жителей, отметив, что немцы испытали на себе серьезные последствия нынешних событий на Украине, многие вынуждены себя ограничивать. Текст распространила в пятницу канцелярия главы государства.

«Я знаю, как многого требует этот кризис от всех вас, что многим приходится себя ограничивать», — сказал Штайнмайер. «Вы тоже ощущаете на себе последствия этой войны, особенно экономические», — добавил он. Вместе с тем президент ФРГ подчеркнул, что сейчас «тяжелые времена».