10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в страны Центральной Азии и Восточной Европы. Об этом в субботу заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) РФ России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«По имеющейся информации, Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы. Параллельно наращивается сотрудничество Минобороны США с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона — Кенией, Камбоджей, Сингапуром, Таиландом», — сказал Кириллов.