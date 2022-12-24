Пентагон переносит биопроекты с Украины в Центральную Азию и Восточную Европу — МО РФ
10:30 24.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пентагон переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в страны Центральной Азии и Восточной Европы. Об этом в субботу заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) РФ России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«По имеющейся информации, Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы. Параллельно наращивается сотрудничество Минобороны США с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона — Кенией, Камбоджей, Сингапуром, Таиландом», — сказал Кириллов.
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