В Киеве считают, что премьер Израиля мог бы стать хорошим посредником между Украиной и Россией

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог бы стать эффективным посредником между Москвой и Киевом. Такое мнение выразил в четверг в интервью израильскому телеканалу «Ай-24» советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«У меня нет сомнений в том, что Нетаньяху может быть эффективным посредником, поскольку он точно понимает, что представляют собой современные войны и в чем заключается суть посредничества в таких условиях», — сказал он.