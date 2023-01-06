0
0
58
НОВОСТИ

В Киеве считают, что премьер Израиля мог бы стать хорошим посредником между Украиной и Россией

09:00 06.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог бы стать эффективным посредником между Москвой и Киевом. Такое мнение выразил в четверг в интервью израильскому телеканалу «Ай-24» советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«У меня нет сомнений в том, что Нетаньяху может быть эффективным посредником, поскольку он точно понимает, что представляют собой современные войны и в чем заключается суть посредничества в таких условиях», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:26 06.01.2023
Обозреватель FOX News: Угроза со стороны России стала оправданием всему плохому в США
0
57
09:15 06.01.2023
Финляндия получит из США ракеты и авиабомбы на сумму в 323,3 млн долл
0
74
09:10 06.01.2023
В Эгейском море едва не произошел конфликт между греческим и турецким боевыми катерами
0
87
21:42 05.01.2023
Пушилин: Прекращение огня не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника
0
658
21:18 05.01.2023
В офисе Генсека ООН приветствуют возможность рождественского перемирия в Донбассе
0
625
21:00 05.01.2023
Секретарь СНБО заявил, что Украина не будет соблюдать режим прекращения огня
0
800
20:55 05.01.2023
Президент США высказался по поводу рождественского перемирия в Донбассе
0
1010
20:00 05.01.2023
Министр обороны РФ отдал распоряжение о прекращении огня в зоне СВО с 12:00 6 января на 36 часов
0
893
18:23 05.01.2023
В зоне СВО Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 режим прекращения огня
0
800
16:30 05.01.2023
Среди приглашенных стран на саммит G20 в Дели Украины нет – МИД Индии
0
1075

Возврат к списку