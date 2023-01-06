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НОВОСТИ

Финляндия получит из США ракеты и авиабомбы на сумму в 323,3 млн долл

09:15 06.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация приняла решение продать Финляндии тактические ракеты класса «воздух — воздух» AIM-9X Block II и управляемые авиационные бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW), а также сопутствующее оборудование на общую сумму в 323,3 миллиона долларов. Об этом сообщило в четверг управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным договорам.В целом Финляндия запросила продажу 40 ракет AIM-9X Block II и 48 авиационных бомб AGM-154 JSOW.

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