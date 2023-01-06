Обозреватель FOX News: Угроза со стороны России стала оправданием всему плохому в США
09:26 06.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По мнению ведущего FOX News, обвинения в адрес РФ стали «стандартным ответом на любое происшествие в Вашингтоне». «Со временем, и это, видимо, было неизбежно, раздутая угроза со стороны России стала оправданием всему плохому в этой стране, в том числе цензуре», — констатировал он.
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