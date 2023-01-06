Обозреватель FOX News: Угроза со стороны России стала оправданием всему плохому в США

09:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США на протяжении нескольких лет используют обвинения в адрес России в качестве «полезного политического инструмента». Такое мнение выразил ведущий телеканала FOX News Такер Карлсон.

По мнению ведущего FOX News, обвинения в адрес РФ стали «стандартным ответом на любое происшествие в Вашингтоне». «Со временем, и это, видимо, было неизбежно, раздутая угроза со стороны России стала оправданием всему плохому в этой стране, в том числе цензуре», — констатировал он.