Контрактники Бундесвера увольняются со службы, так как они не ожидали военного противостояния - СМИ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число рапортов об увольнении с контрактной военной службы в Германии увеличилось по итогам прошлого года почти в пять раз. Об этом сообщили в пятницу газеты редакционной группы Эр-эн-дэ (RND).

Издания, ссылаясь на данные министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи, пишут, что в 2022 году число таких рапортов составило 951, а годом ранее — 201.

«Многие военнослужащие на фоне войны на Украине и возможной эскалации обосновали увольнения тем, что они [при заключении контракта] не ожидали военного противостояния», — говорится в статье.