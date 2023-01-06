Контрактники Бундесвера увольняются со службы, так как они не ожидали военного противостояния - СМИ
12:05 06.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Издания, ссылаясь на данные министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи, пишут, что в 2022 году число таких рапортов составило 951, а годом ранее — 201.
«Многие военнослужащие на фоне войны на Украине и возможной эскалации обосновали увольнения тем, что они [при заключении контракта] не ожидали военного противостояния», — говорится в статье.
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