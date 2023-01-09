Резкое обмеление Днепра повышает угрозу форсирования реки ВСУ — Рогов
10:05 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Резкое снижение уровня воды в Днепре повышает угрозу новых атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также облегчает украинским силовикам задачу форсирования реки на запорожском направлении. Об этом в понедельник заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Мы видим совсем другие возможности для форсирования Днепра, уже не такие точечные, как были около Запорожской атомной электростанции, около Ивановки, Энергодара и других населенных пунктов, а широкую линию боевого соприкосновения, <…> то есть в любом месте они (Вооруженные силы Украины — прим. ТАСС) могут начать какие-то действия. Я не говорю, что это точно произойдет, но быть готовыми к этому нам необходимо», — сказал он.
Рогов отметил, что благоприятные условия для форсирования Днепра могут возникнуть при замерзании водной поверхности реки, что в условиях понижения уровня воды в Днепре и замедления его течения возможно при установившейся на несколько дней морозной погоде.
При этом, по мнению Рогова, данная ситуация имеет рукотворный характер и возникла в результате целенаправленных действий киевских властей. «Это постепенное перекрытие гидротехнических затворов гидроэлектростанций на других плотинах Днепровского каскада, в верховьях, то есть с ДнепроГЭС в городе Запорожье, временно подконтрольном режиму Зеленского, с Кременчугской ГЭС, с Среднеднепровской ГЭС, находящейся в Днепродзержинске, Киевской, <…> по всем этим ГЭС произошло перекрытие гидротехнических затворов, и, таким образом, естественный слив воды, естественное течение нарушено», — добавил Рогов.
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