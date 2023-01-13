0
0
93
НОВОСТИ

Путин ждет предложения по освобождению от воинской обязанности мобилизованных врачей

15:00 13.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин ждет от Минобороны, Минздрава и руководителей четырех новых регионов РФ предложений по освобождению от исполнения воинской обязанности мобилизованных врачей.

«Минобороны России подготовить совместно с Минздравом России и органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности протезистов, врачей-ортопедов и врачей иных специальностей, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации», — говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

На исполнение этой задачи Путин отвел срок до 1 февраля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 13.01.2023
Путин запретил применение кандалов для подозреваемых в ненасильственных преступлениях
0
37
15:12 13.01.2023
Более 700 украинских военных уничтожено за последние трое суток в районе Соледара — МО РФ
0
94
14:32 13.01.2023
В Подмосковье впервые в России получили потомство от клонированной коровы
0
144
14:12 13.01.2023
Сикхи в Индии выступили против стальных шлемов для своих единоверцев в армии
0
162
14:00 13.01.2023
Российские войска вечером 12 января завершили освобождение Соледара от ВСУ — МО РФ
0
194
13:32 13.01.2023
Сейм Польши обновил закон о Верховном суде, что может разблокировать средства из фонда ЕС
0
221
13:20 13.01.2023
Европа может найти замену дизельного топлива из РФ в Китае — Bloomberg
0
230
13:06 13.01.2023
НАТО направит в Румынию самолеты AWACS для ведения разведки против России
0
221
13:00 13.01.2023
ФРГ передала Молдавии первые из обещанных бронетранспортеров «Пиранья»
0
229
12:50 13.01.2023
На Запорожской АЭС в этом году начнутся работы по ремонту трех энергоблоков
0
233

Возврат к списку