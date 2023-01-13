Путин ждет предложения по освобождению от воинской обязанности мобилизованных врачей
15:00 13.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин ждет от Минобороны, Минздрава и руководителей четырех новых регионов РФ предложений по освобождению от исполнения воинской обязанности мобилизованных врачей.
«Минобороны России подготовить совместно с Минздравом России и органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности протезистов, врачей-ортопедов и врачей иных специальностей, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации», — говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.
На исполнение этой задачи Путин отвел срок до 1 февраля.
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