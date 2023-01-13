Путин запретил применение кандалов для подозреваемых в ненасильственных преступлениях
15:32 13.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин дал поручение о запрете использования кандалов (средств ограничения подвижности) для подозреваемых в ненасильственных преступлениях, а также для женщин и детей. Об этом сообщается в пятницу на сайте Кремля.
Поручение дано по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), состоявшегося 7 декабря 2022 года.
«МВД России совместно с Генеральной прокуратурой РФ, Следственным комитетом РФ и ФСИН России принять меры по недопущению применения специальных средств ограничения подвижности „Ажур“ в отношении женщин, несовершеннолетних, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении ненасильственных преступлений», — говорится в поручении. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 мая 2023 г.
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