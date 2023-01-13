Путин запретил применение кандалов для подозреваемых в ненасильственных преступлениях

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин дал поручение о запрете использования кандалов (средств ограничения подвижности) для подозреваемых в ненасильственных преступлениях, а также для женщин и детей. Об этом сообщается в пятницу на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), состоявшегося 7 декабря 2022 года.

«МВД России совместно с Генеральной прокуратурой РФ, Следственным комитетом РФ и ФСИН России принять меры по недопущению применения специальных средств ограничения подвижности „Ажур“ в отношении женщин, несовершеннолетних, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении ненасильственных преступлений», — говорится в поручении. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 мая 2023 г.