Песков предостерег от «ящика Пандоры» с ограничениями для уехавших россиян
16:00 13.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал актуальной, но сложной тему ограничений для уехавших из страны граждан. При этом он предостерег от открывания «ящика Пандоры» с такими мерами.
Так представитель Кремля прокомментировал по просьбе журналистов идею спикера Госдумы Вячеслава Володина дополнить Уголовный кодекс пунктом о конфискации имущества граждан РФ, покинувших страну, за реабилитацию нацизма, экстремизм и дискредитацию вооруженных сил.
«Это очень сложная тема, безусловно, в наше время она актуальна, но здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры все-таки. Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами», — отметил Песков в видео, опубликованном на сайте издания «Лайф».
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