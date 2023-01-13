Глава комитета Бундестага призвал к отмене экономических санкций против России
16:32 13.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст (Левая партия) призвал к отмене экономических санкций, введенных ЕС против России, подчеркнув, что они вредят населению самой Германии. Об этом он заявил в пятницу телеканалу ZDF (Цэ-дэ-эф) на полях заседания фракции Левой партии (ЛП) в Бундестаге, которое проходит в Лейпциге.
«Мне жаль, что у нас [внутри фракции ЛП] нет единства во мнениях касательно того, что мы должны отменить эти экономические санкции против России, потому что в конечном счете они направлены против собственного населения и собственной промышленности», — сказал Эрнст. Депутат отметил, что отказ от российских нефти и газа ведет к росту цен на энергоносители и инфляции, а альтернативные поставщики, такие как Кувейт или ОАЭ, не являются лучшим решением проблемы.
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