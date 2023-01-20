На каждого россиянина в 2022 году пришлось по 1,6 терабайта интернет-трафика - исследование
12:32 20.01.2023 Источник: Газета.Ru
На каждого россиянина в 2022 году в среднем пришлось по 1,6 терабайта (ТБ) израсходованного интернет-трафика. Об этом в своем отчете, который имеется в распоряжении «Газеты.Ru», сообщил провайдер домашнего интернета «Дом.ру». Данный объем эквивалентен примерно 160 тыс. часам проведенных в онлайн-играх или 530 часам просмотра видео в HD-качестве.
Рекорд по потреблению интернет-трафика в прошлом году поставил екатеринбуржец, который умудрился скачать 280 ТБ. На втором месте расположился житель Казани, который израсходовал 200 ТБ. Тройку рекордсменов замкнул житель Томска с результатом 157 ТБ за год.
Из отчета «Дом.ру» также следует, что Санкт-Петербург, Самара и Казань в 2022 году вошли в топ-3 городов России по объему израсходованного трафика. На Санкт-Петербург пришлось 10,3% от всего трафика в сетях провайдера, на Самару – 8,1%, а на Казань – 8%. В десятку самых «качающих» городов России также вошли Брянск, Екатеринбург, Иркутск, Нижний Новгород, Пермь, Волгоград и Рязань. Москва в статистике провайдера не учитывается.
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