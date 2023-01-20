На запорожском направлении резко повысилась интенсивность боевых действий — Рогов

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Интенсивность боевых действий резко повысилась на запорожском направлении. Об этом в пятницу сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На запорожском направлении резко повысилась интенсивность боевых действий. ВС РФ вели огонь по противнику из танков, минометов и артиллерии <…> и перешли в локальное наступление в районе Орехова. Четыре населенных пункта освобождены от ВС Украины и находятся под плотным огневым контролем», — написал он в соцсети.