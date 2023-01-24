Зеленский заявил, что Украина не намерена нападать на Белоруссию
18:40 24.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена нападать на Белоруссию. Таким образом он во вторник прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Киев предложил Минску заключить пакт о ненападении.
«Все, что Украина официально предлагает, вы слышите. Мы нападать на Белоруссию не собираемся и никогда не собирались. Нет таких намерений», — приводит агентство УНИАН высказывания Зеленского во время совместной пресс-конференции с прибывшим в Киев президентом Финляндии Саули Ниинистё. «Это главный сигнал от всего украинского народа белорусскому народу», — добавил украинский президент.
По мнению Зеленского, для Украины может существовать «вызов» с белорусской территории, однако, по его словам, у украинских военных сейчас есть задача готовиться к любым вызовам.
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