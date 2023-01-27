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НОВОСТИ

Напавший на посольство Азербайджана в Тегеране задержан

11:20 27.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Ирана задержали преступника, совершившего в пятницу вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Об этом сообщило агентство Тасним со ссылкой на начальника полиции иранской столицы.

«Вошедший сегодня утром в посольство Азербайджана открыл огонь из стрелкового оружия, в результате чего один человек был убит, двое получили ранения», — сказал страж порядка. «Нападавший был немедленно задержан, расследование продолжается», — добавил он.

Как отмечает агентство, злоумышленник вошел в диппредставительство с двумя своими детьми. На допросе он назвал в качестве мотива личные и семейные проблемы.

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