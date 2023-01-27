Ракету «Циркон» надводного базирования примут на вооружение в 2023 году — разработчик

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гиперзвуковая ракета «Циркон» надводного базирования будет принята на вооружение ВМФ в 2023 году. Об этом сообщил в пятницу журналистам генеральный директор, генеральный конструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов.

Отвечая на вопрос ТАСС, предел ли дальность «Циркона» свыше 900 км, о которой сообщило Минобороны в связи с дальним походом фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», он сказал: «Вы знаете, я про характеристики не говорю. То, что говорят военные, подтверждаю. А более расширенно у нас не принято говорить. Но это не максимальная дальность. Ракета должна быть принята на вооружение ВМФ в этом году».

По словам Леонова, сейчас идут стандартные процедуры в этой работе. Ракета производится серийно, пример тому — ее на вооружение получил «Адмирал Горшков». Вопрос принятия ракеты на вооружение — «чисто организационный». «Выполняется стандартный набор процедур и оформления набора документов по принятию „Циркона“ на вооружение. Ничего необычного тут нет», — сказал он.