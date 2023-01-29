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Глава МИД Израиля: Администрация Палестины поощряет терроризм и платит тем, кто убивает евреев

09:00 29.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Израиля Эли Коэн возмутился кадрами, на которых запечатлены палестинцы, выражающие радость по поводу гибели израильтян в результате совершенного в пятницу теракта у иерусалимской синагоги. По его мнению, власти Палестины несут ответственность за разжигание антисемитизма, которое привело к этому нападению.

«Это просто отвратительно! Палестинцы повсеместно в секторе Газа и на Западном берегу [реки Иордан] празднуют гибель семи верующих евреев, убитых палестинским террористом в Иерусалиме», — написал министр в субботу вечером на своей странице в «Твиттере», сопроводив публикацию фотографиями радующихся палестинцев. «Эта террористическая атака — прямой результат подстрекательства палестинской администрации, которая поощряет терроризм и платит тем, кто убивает евреев», — считает он.

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