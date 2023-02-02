В Институте стран СНГ не исключили, что Белоруссия может присоединиться к СВО

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Сегодня госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев сообщил о двух запускаемых программах Союзного государства в сфере безопасности.

Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что Минск может присоединиться к спецоперации.

Однако запуск совместных программ в сфере безопасности не сигнализирует о принятии такого решения в ближайшее время. Это связано с подготовкой к отражению возможных угроз в отношении Белоруссии со стороны Украины, пояснил Жарихин.

«Белоруссия может подключиться [к СВО — прим. ГМ], но в словах Мезенцева этого намёка я не чувствую. То, что надо совершенствовать [инфраструктуру региональной группировки войск РФ и Белоруссии — прим. ГМ]— да, потому что угрозы есть реальные. Они появляются и со стороны Украины, и со стороны других соседних государств Белоруссии. Совершенствовать надо, и это будут делать».

В январе Минск заявил о стягивании Украиной сил к границе. Там находятся 17 200 солдат ВСУ.