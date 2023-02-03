В России выявили 9 670 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 03.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 670, летальных исходов из-за ковида — на 46. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Число новых выявленных случаев стало максимальным с 21 октября 2022 года, когда штаб сообщал о 9 761 заболевшем. Всего с начала пандемии в РФ выявили 21 977 653 случая заражения.
Днем ранее в стране зарегистрировали 40 смертей, всего с начала пандемии — 395 194. Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 6 311 против 6 021 днем ранее, до 21 368 340.
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