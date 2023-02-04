В большую политику планируют вернуться Борис Джонсон и Лиз Трасс - СМИ
16:30 04.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным издания, на выходных Трасс намерена вступить в заочный спор с нынешним главой правительства Риши Сунаком, опубликовав статью о необходимости снизить налоговую нагрузку и активно стимулировать производство товаров и услуг в стране. Сама Трасс собиралась проводить именно такую политику, находясь у власти, однако спровоцировала панику на рынках, так как ее план требовал чрезмерных для страны бюджетных расходов.
«Она считает, что проиграла сражение, но это долгая игра», — заявил изданию один из соратников экс-премьера. По словам другого собеседника «Таймс», Трасс думает, что могла бы возглавить Консервативную партию в случае ее поражения на всеобщих выборах 2024 года и последующей отставки Сунака. Опросы общественного мнения уже долгое время указывают на то, что правящая партия тори покажет очень плохой для себя результат на выборах в парламент и окажется в оппозиции.
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