Вступлению Швеции в НАТО мешают террористические организации - глава МИД

20:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Террористические организации создают помехи для вступления Швеции в НАТО. Об этом заявил в субботу в Аланье министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.



«Террористические организации закладывают мины, особенно на пути Швеции к членству в НАТО. Швеция специально наступает на эти мины. Она может очистить их, если захочет», — отметил он. Трансляция велась на его странице в «Твиттере».



«Мы не можем награждать тех, кто не выполняет договоренности. После выполнения обязательств, взятых Стокгольмом, Анкара будет готова обсудить вопрос. Однако в создавшейся ситуации Турция не может согласиться на вступление Швеции в НАТО», — подчеркнул он.





