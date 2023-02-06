Американский финансист допустил закат доллара в качестве резервной валюты в течение 10 лет
10:05 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, допустил закат доллара как резервной валюты в течение десяти лет. Слова эксперта в ночь на понедельник привела газета «Файнэншл таймс».
«Закат доллара США как основной резервной валюты, вероятно, произойдет в течение следующего десятилетия», — сказал Рубини, отметив, что «усиливающееся геополитическое соперничество между Вашингтоном и Пекином» неизбежно приведет к появлению двух конкурирующих мировых резервных валют. Так, в декабре Китай и Саудовская Аравия уже провели свою первую транзакцию в юанях, что может стать нормой и для других государств.
Как уточнил экономист, доминированию доллара также угрожают цифровые валюты и платежные системы WeChat Pay («Вичат») и Alipay («Алипэй»).
Ранее схожее мнение выразил американский финансист, инвестор, основатель компании Bridgewater Associates («Бриджуотэр ассошиэйтс») Рэй Далио, который считает, эпоха мирового порядка с доминированием доллара и глобализацией в экономике уходит: главные мировые державы сейчас формируют свои экономические, финансовые и военные блоки. По его словам, США, Европа и Япония «накопили очень большие долги и развили зависимость от своих центральных банков, печатающих деньги для покупки государственных долгов».
НОВОСТИ
- 10:00 06.02.2023
- В Красноярском крае зафиксированы случаи лихорадки Денге — Роспотребнадзор
- 09:32 06.02.2023
- Сбив китайский аэростат США «злоупотребили военной силой» - МИД КНР
- 09:20 06.02.2023
- ВСУ применили химоружие на Артемовском направлении — советник Пушилина
- 09:05 06.02.2023
- На Украине сообщили о замене министра обороны
- 09:00 06.02.2023
- В Турции и Сирии произошло серьезное землетрясение с большим количеством жертв
- 20:45 05.02.2023
- Глава МИД России прибыл с рабочим визитом в Ирак
- 18:45 05.02.2023
- Лукашенко планирует провести большую встречу с журналистами и общественностью
- 18:20 05.02.2023
- ЕС угрожает Грузии санкциями, если Тбилиси восстановит авиасообщение с Россией
- 17:13 05.02.2023
- Над Колумбией замечен воздушный шар неизвестного происхождения
- 15:33 05.02.2023
- Минобороны РФ привело данные об уничтожении военной техники ВСУ с начала спецоперации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать