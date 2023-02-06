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Американский финансист допустил закат доллара в качестве резервной валюты в течение 10 лет

10:05 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, допустил закат доллара как резервной валюты в течение десяти лет. Слова эксперта в ночь на понедельник привела газета «Файнэншл таймс».

«Закат доллара США как основной резервной валюты, вероятно, произойдет в течение следующего десятилетия», — сказал Рубини, отметив, что «усиливающееся геополитическое соперничество между Вашингтоном и Пекином» неизбежно приведет к появлению двух конкурирующих мировых резервных валют. Так, в декабре Китай и Саудовская Аравия уже провели свою первую транзакцию в юанях, что может стать нормой и для других государств.

Как уточнил экономист, доминированию доллара также угрожают цифровые валюты и платежные системы WeChat Pay («Вичат») и Alipay («Алипэй»).

Ранее схожее мнение выразил американский финансист, инвестор, основатель компании Bridgewater Associates («Бриджуотэр ассошиэйтс») Рэй Далио, который считает, эпоха мирового порядка с доминированием доллара и глобализацией в экономике уходит: главные мировые державы сейчас формируют свои экономические, финансовые и военные блоки. По его словам, США, Европа и Япония «накопили очень большие долги и развили зависимость от своих центральных банков, печатающих деньги для покупки государственных долгов».

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