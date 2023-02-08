Сбер в День российской науки запустил сайт о своих исследованиях и разработках
11:42 08.02.2023
В День российской науки Сбер запусти специальный сайто своих исследованиях и разработках (R&D), где пользователи могут узнать о научных проектах 10 лабораторий компании. Сайт будет важен тем, кто интересуется такими направлениями, как блокчейн, нейронауки, дополненная и виртуальная реальность (AR/VR), геймификация, интернет вещей, кибербезопасность, новые технологические решения, искусственный интеллект, клиентский опыт и новые способы продаж и робототехника.
Также на сайте можно присоединиться к событиям, которые проводят исследователи Сбера, и узнать о партнерских проектах и исследованиях лабораторий компании, организованных в партнерстве с российскими вузами.
Кроме того, действует специальный раздел, в котором можно прослушать лекцию лауреата Научной премии Сбера академика РАН, доктора физико-математических наук Юрия Оганесяна, посмотреть научно-популярные фильмы, выбрать онлайн-курсы «СберУниверситета» и многое другое. Лекция академика Оганесяна состоится 8 февраля в 16.00, он расскажет о том, как открываются новые сверхтяжелые химические элементы.
А «СберУниверситет» к Дню науки открывает доступ к образовательному проекту об искусственном интеллекте (ИИ) – специальная программа «Погружение в AI» была разработана для топ-менеджеров Сбера, но на несколько дней доступ к ней могут получить все желающие. Курс позволит узнать о тонкостях разработки проектов с ИИ и машинным обучением (ML), а также приобрести практические навыки в этой области. Полученные в ходе программы знания помогут упростить обработку большого объема данных и оптимизировать рабочий процесс, прокачать навыки поиска оптимального решения и узнать о ключевых трендах индустрии. Доступ к программе будет открыт с 8 по 15 февраля.
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