Взрывные устройства под «Северный поток — 2» заложили в июне 2022 г. ВМС США — журналист

17:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывные устройства под российский газопровод «Северный поток — 2» заложили в июне минувшего года под прикрытием учений «Балтопс» водолазы ВМС США. Об этом пишет в опубликованной в среду статье американский публицист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении журналистских исследований.

По его словам, решение о проведении операции принимал лично президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности. В их числе были, в частности, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Журналист утверждает, что представители ВМС США предлагали применить для подрыва газопровода подводную лодку, а ВВС США рассматривали возможность сброса с самолета бомбы с дистанционным взрывателем. Основной вопрос в ходе обсуждений заключался не в том, проводить ли в принципе данную операцию, а в том, как провести ее, не оставив улик, пишет Херш, ссылающийся на неназванный источник, обладающий непосредственной информацией о планировании данной операции.

«Решение Байдена саботировать трубопроводы было принято после девяти месяцев крайне секретных переговоров в аппарате национальной безопасности Вашингтона о наилучших путях достижения этой цели. Большую часть этого времени вопрос заключался не в том, осуществлять ли данную операцию, а в том, как сделать так, чтобы не осталось улик, способных указать на ответственных», — указал публицист.

Херш также утверждает, что диверсия на «Северных потоках» была подготовлена и осуществлена водолазами американского флота, базирующимися в Центре подготовки водолазов и спасателей близ города Панама-сити во Флориде. По его информации, центр готовит профессиональных водолазов-подрывников. Они специализируются, в том числе, на уничтожении иностранных нефтяных вышек и саботаже шлюзов. Журналист отмечает, что подготовка к подрыву «Северных потоков» осуществлялась во время учений BALTOPS 22 летом 2022 года, в ходе которых американские водолазы практиковались в дистанционном подрыве установленных под водой зарядов.