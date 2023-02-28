Ростех помог нарастить мощности индийского металлургического завода
14:58 28.02.2023
Специалисты научно-исследовательского углехимического института (ВУХИН, входит в ОНПП «Технология») в рамках масштабной модернизации одного из крупнейших индийских металлургических заводов Bokaro Steel Plant помогли в два раза нарастить его мощности, сообщили в пресс-службе Госкорпорации Ростех. Введенные в эксплуатацию производственные участки сделали завод более экологичным и экономически эффективным.
«ВУХИН уже давно сотрудничает с индийскими партнерами по реконструкции коксохимических производств. Для Bokaro Steel Plant наши специалисты разработали базовый проект, осуществили авторский надзор за строительством и выполнили пусконаладочные работы. Примененные технологии позволят металлургическому заводу повысить глубину очистки коксового газа от аммиака, увеличить выработку сульфата аммония, повысить экологичность производства», – сказал управляющий директор АО «ВУХИН» Аркадий Стерн.
В сообщении Госкорпорации говорится, что создание новых производственных участков на Bokaro Steel Plant велось в тесном взаимодействии с заказчиком и с учетом его пожеланий. Так, в проект изначально закладывалась возможность использования индийского оборудования, что повысило экономический эффект от его реализации.
«Инновационные решения обеспечили высокую степень очистки коксового газа и бесперебойную работу производства в условиях возрастающих объемов выпуска продукции», — подчеркнули в Ростехе.
В рамках модернизации предприятия специалисты ВУХИН разработали проект и обеспечили ввод в эксплуатацию сульфатного отделения и аммиачных колонн в цехе улавливания коксохимического производства. Техническое перевооружение предприятия позволило заменить морально устаревшее оборудование, в два раза повысить производственные мощности по очистке коксового газа – очень важного в промышленности ресурса.
Кроме того, была увеличена выработка сульфата аммония, который используется в качестве минерального удобрения в сельском хозяйстве.
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