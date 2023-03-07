Силы РФ контролируют почти половину Артемовска — советник Пушилина

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы контролируют порядка половины Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил во вторник советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

«Наша артиллерия, наша техника и наши войска уже в городе. Они контролируют практически половину Артемовска», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».