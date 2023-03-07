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Российские войска усиливают фортификационные сооружения на левом берегу Днепра

13:00 07.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные РФ усиливают фортификационные сооружения, расположенные на левом берегу Днепра в Херсонской области. Как сообщил ТАСС во вторник боец с позывным «Физрук», это делается в перерывах между украинскими обстрелами.

«На данном рубеже мы проводим фортификационное оборудование. Сейчас будем выполнять перекрытие щелей, готовиться к укреплению нашей обороны. Находимся мы на левом берегу реки Днепр. Каждый день между прилетами и боями выполняем фортификационное оборудование позиций», — рассказал боец.

Он уточнил, что фортификации усиливаются для того, чтобы они могли выдержать попадания из ствольной артиллерии и минометов. «Выполняем эту работу и днем и ночью. Если днем происходил обстрел, то начинаем с сумерками», — отметил он.

По словам бойца, на правом берегу Днепра украинские военнослужащие установили точки наблюдения, с которых ведут разведку. Также они установили подразделения радиоэлектронной борьбы.

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