Российские войска усиливают фортификационные сооружения на левом берегу Днепра
13:00 07.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные РФ усиливают фортификационные сооружения, расположенные на левом берегу Днепра в Херсонской области. Как сообщил ТАСС во вторник боец с позывным «Физрук», это делается в перерывах между украинскими обстрелами.
«На данном рубеже мы проводим фортификационное оборудование. Сейчас будем выполнять перекрытие щелей, готовиться к укреплению нашей обороны. Находимся мы на левом берегу реки Днепр. Каждый день между прилетами и боями выполняем фортификационное оборудование позиций», — рассказал боец.
Он уточнил, что фортификации усиливаются для того, чтобы они могли выдержать попадания из ствольной артиллерии и минометов. «Выполняем эту работу и днем и ночью. Если днем происходил обстрел, то начинаем с сумерками», — отметил он.
По словам бойца, на правом берегу Днепра украинские военнослужащие установили точки наблюдения, с которых ведут разведку. Также они установили подразделения радиоэлектронной борьбы.
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