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НОВОСТИ

В спецоперации принимают участие более 1 тыс. женщин — Шойгу

15:00 07.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более тысячи женщин принимают участие в специальной военной операции (СВО), из них каждая третья имеет государственные награды. Об этом сообщил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ.

«На сегодняшний день 1 100 женщин-военнослужащих принимают участие в специальной военной операции, каждая третья из них награждена государственными наградами», — сказал министр.

По его словам, ВС РФ на данный момент насчитывают почти 40 тыс. женщин-военнослужащих. «Многие [женщины] выбрали для себя непростую стезю — служить Отечеству в рядах вооруженных сил. И таких более 39 тысяч. Почти 5 тысяч из них носят офицерские погоны», — отметил Шойгу.

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