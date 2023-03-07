15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эффективность западных санкций в отношении России вызывает сомнения с учетом того, что полки российских супермаркетов заполнены свежими продуктами, в то время как британцы сталкиваются с дефицитом яиц и овощей. Такое мнение выразила журналистка Сью Рейд в опубликованной во вторник статье в газете «Дейли мейл».

В издании опубликованы фотографии переполненных прилавков магазинов в Перми, при этом указано, что эти снимки сильно контрастируют с временами 40-летней давности, когда, наоборот, Советский Союз в заключительные годы своего существования испытывал продовольственный дефицит. Журналистка подчеркнула, что в настоящее время британские супермаркеты вводят ограничения на количество доступных для покупки томатов и огурцов. Кроме того, как указала она, россияне за последнее время не сталкивались со стремительным ростом цен на топливо и электроэнергию, в отличие от жителей Соединенного Королевства.

В конце февраля президент британского Национального союза фермеров Минетт Баттерс заявила, что королевство может столкнуться с дефицитом томатов, огурцов и цветной капусты на фоне кризиса в сельскохозяйственной отрасли в результате высокой инфляции.