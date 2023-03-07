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Белорусские пограничники задержали операторов БПЛА на границе с Польшей

16:32 07.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусские пограничники задержали операторов беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который пытался незаконно пересечь белорусско-польскую границу. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета республики.

«Инцидент произошел на белорусско-польской границе в ночь с 6 на 7 марта. Чтобы остаться незамеченными, злоумышленники запускали аппарат на некотором удалении от границы. Однако пограничникам удалось задержать и летательный аппарат, и операторов полета», — говорится в сообщении.

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