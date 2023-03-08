У российских дипломатов отозвали аккредитацию на энергофорум в Хьюстоне - генконсул

09:45

Организаторы международной энергетической конференции в Хьюстоне CERAweek в последний момент отозвали аккредитацию у российских дипломатов. Об этом рассказал ТАСС генеральный консул России в Техасе Александр Захаров.



«Возникла абсолютно непонятная ситуация. На протяжении многих лет представители российского бизнеса, я имею в виду флагманов нефтегазовой индустрии, всегда принимали участие, — отметил дипломат. — Всегда с большим успехом при полном зале проходили выступления руководителей компаний „Роснефть“, „Новатэк“, „Лукойл“. В 2017 году состоялся визит министра энергетики России Александра Новака во главе большой бизнес-делегации. Генеральное консульство России принимает участие в форуме с момента своего открытия в 2003–2004 году. Мы практически всегда получали приглашение».



«Приглашение было получено, мы зарегистрировались, но буквально в воскресенье вечером (5 марта — прим. ТАСС) аккредитацию у нас отозвали, — обратил внимание Захаров. — Причем с таким предупреждением, они не поленились перезвонить и уточнить, все ли я правильно понимаю, что не стоит там вообще появляться представителям генконсульства».



