Мэр Собянин рассказал как Москва помогает женщинам найти дело мечты и открыть бизнес

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В Москве у женщин есть возможность найти дело мечты и открыть бизнес, а городские власти помогают москвичкам в этом деле, написал в своем Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин. По словам градоначальника, например, специалисты флагманских центров «Моя работа» готовят индивидуальные карьерные сценарии, включающие профориентацию, подбор вакансий и составление резюме, тренинги, дополнительное профобучение и помощь в открытии собственного дела. «Центр занятости «Моя карьера» помогает оформить статус самозанятой и дает знания в сфере предпринимательства. Очень популярен курс «Хобби как бизнес», - отметил мэр.

Женщинам, которые намерены вернуться к работе после рождения детей, предназначена программа «Мама работает», позволяющая получить новую профессию, позволяющую работать удаленно, а проект «Мама онлайн» помогает женщинам с детьми осваивать новые навыки или поменять сферу деятельности.

Женщинам-предпринимательницам помогает проект «Малый бизнес Москвы», в рамках которого можно получить новые знания, общаться с наставниками и экспертами. По семейным вопросам женщины могут обращаться в «Мой семейный центр», где проходят психологические и правовые консультации, а его специалисты помогают улаживать семейные конфликты.

Москвичкам старше 55 лет предназначен проект «Московское долголетие», где есть школа моделей, занятия по дизайну, рукоделию, а также популярно направление «Красота и стиль».

При этом женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из-за конфликтов в семье, в том числе пострадавшие от насилия, могут обращаться в кризисный центр помощи женщинам и детям. Там им предоставляют временное жилье, помогают с разрешением психологических и правовых вопросов.

Многодетные мамы в Москве получают ряд компенсационных выплат и льгот. Специальный сервис на mos.ru позволяет получить или продлить статус многодетной семьи. Многодетным семьям городские власти предлагают участвовать в бесплатных образовательных и социальных программах, а также многочисленных культурно-досуговых мероприятиях.