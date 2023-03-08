Артемовск может пасть в ближайшие дни, но о переломе в войне говорить рано - Столтенберг

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс не исключает вероятность перехода расположенного в Донецкой Народной Республике города Артемовска (украинское название — Бахмут) под контроль России в ближайшие дни, но о решительном переломе в войне говорить рано. Об этом заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на неформальную встречу глав военных ведомств стран — членов альянса, в которой также принимает участие украинский министр Алексей Резников.



«Мы не можем исключить, что Бахмут падет в течение ближайших дней. Это необязательно станет переломным моментом в войне, но это подтверждает необходимость оказания срочной помощи Украине», — сказал он.



