Артемовск может пасть в ближайшие дни, но о переломе в войне говорить рано - Столтенберг
15:20 08.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы не можем исключить, что Бахмут падет в течение ближайших дней. Это необязательно станет переломным моментом в войне, но это подтверждает необходимость оказания срочной помощи Украине», — сказал он.
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