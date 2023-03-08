Мэр Собянин: Главврачи поликлиник теперь могут следить за работой с пациентами во всех филиалах онлайн

15:08

Во всех поликлиниках Москвы начал действовать новый сервис ЕМИАС - цифровой паспорт учреждения. По словам мэра Сергея Собянина, он серьезно упростит главным врачам и их заместителям процесс управления медицинской организацией и поможет им более качественно и проактивно следить за здоровьем пациентов. «Главврачи поликлиник теперь могут онлайн следить за работой с пациентами во всех филиалах своих учреждений», - отметил мэр в своем Telegram-канале.

В паспорте содержится широкий набор аналитических данных о работе и качестве оказания медпомощи в амбулатории, а также сводная статистика по пациентам, например, об их поле и возрасте, отклонениях в лабораторных исследованиях, наличию группы инвалидности и другим показателям.

Собянин напомнил, что в Москве уже более 10 лет идет цифровизация системы здравоохранения и сейчас одна из главных задач - развитие единой цифровой платформы, которая помогает вести учет состояния пациентов на всех этапах - от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. Все содержащиеся в системе данные доступны онлайн как врачам, так и самим пациентам.