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Украина рассчитывает на ПВО и миллион артиллерийских натовских снарядов

15:30 08.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина рассчитывает получить от Европейского союза миллион артиллерийских снарядов калибра 155 мм, стандартного для армий стран НАТО, средства противовоздушной обороны и боеприпасы. Об этом в среду заявил украинский министр обороны Алексей Резников на полях неформальной встречи с министрами обороны стран — членов ЕС в Стокгольме.

«Мы обсудим с нашими друзьями и партнерами, с министрами обороны ЕС, наши приоритеты. Приоритетом номер один являются системы противовоздушной обороны, а также боеприпасы <…> Именно поэтому я поддерживаю инициативу моего друга Ханно Певкура (министра обороны Эстонии — прим. ТАСС) о поставках одного миллиона снарядов для артиллерийских систем калибра 155 мм», — цитирует Резникова агентство Укринформ.

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