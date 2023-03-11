Мэр Собянин: Город поддерживает продвижение анимационных студий Москвы на зарубежных рынках

16:50

Кинокомпании российской столицы при поддержке Московского экспортного центра за четыре года заключили экспортные контракты на 7,9 млрд руб. По словам мэра Сергея Собянина, произведенные в Москве мультипликационные фильмы смотрят в разных странах мира. "На Шри-Ланке, в странах Латинской Америки, Китае, Турции, Вьетнаме и многих других, - перечислил глава города. - Зрители больше всего полюбили мультики «Принцесса и Дракон», «Два хвоста», «Новое Простоквашино», «Снежная Королева», «Приключения Пети и Волка» - и это только некоторые, всех и не перечислить".

По словам мэра, городские власти поддерживают продвижение прощукции московских кинокомпаний за рубежом. "Например, выдает гранты и субсидии кино- и анимационным студиям на увеличение продаж их продукции в других странах, - рассказал Собянин. - Так, с 2020 года помощь в 55 млн руб. получили около 20 киностудий. Только при поддержке Московского экспортного центра за последние четыре года столичные кинокомпании заключили экспортные контракты на сумму 7,9 млрд руб.»

В 2023 году поддержку продолжат оказывать как и прежде. Летом московские кинокомпании примут участие в отраслевой бизнес-миссии, организованной в рамках китайского China International Cartoon and Animation Festival (CICAF). А в ноябре откроется объединенная экспозиция студий Москвы в рамках Film Bazaar в Индии.