Кандидат от оппозиционной партии «Шор» победила на выборах главы Гагаузии
10:32 15.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидат от оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул победила на выборах главы Гагаузской автономии Молдавии. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии Гагаузии, опубликованные в воскресенье после подсчета 100% бюллетеней.
«По второму туру выборов главы Гагаузии: Гуцул Евгения Александровна — 27 376 голосов, Узун Григорий Владимирович — 24 913», — говорится в сообщении ЦИК.
Ранее в комиссии сообщили, что выборы прошли без существенных нарушений. Явка во втором туре составила 54,5%, что на 3,3 п. п. ниже, чем в первом.
Глава Гагаузии руководит органами публичного управления, представляет автономию в вопросах внешней политики и входит в состав молдавского правительства. Перед вторым туром парламент Гагаузии обвинил центральные власти Молдавии в давлении с целью срыва выборов, на которых побеждает оппозиция. За ходом голосования наблюдали представители стран ЕС, США и ряда других государств.
Российские дипломаты на эти выборы не были приглашены правительством Молдавии.
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