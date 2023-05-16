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Бразилия пытается смягчить текст заявления «семерки», чтобы тот не был антироссийским - СМИ

21:20 15.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бразильские дипломаты пытаются смягчить текст совместного заявления участников предстоящего саммита Группы семи (G7) для того, чтобы документ не носил явно антироссийский характер. Об этом сообщает в понедельник газета «Глобу» со ссылкой на замглавы МИД южноамериканской республики Маурисиу Лириу.

«Поскольку это заявление по продовольственной безопасности, а на ситуацию с доступом к продовольствию оказывает влияние конфликт на Украине, он естественным образом должен быть упомянут вначале. И, естественно, правительство Бразилии согласовывает формулировки, чтобы они соотносились с теми, что Бразилия уже использовала по данной теме, в том числе в ходе переговоров по согласованию резолюций различных международных институтов, как, например, в ООН», — цитирует дипломата издание.

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