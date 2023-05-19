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РФ сейчас находится в тяжелом положении с точки зрения демографии — Песков

14:00 19.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демографическое положение в России в данный момент тяжелое, применяется целый ряд мер по его улучшению, но панацеи в этом вопросе нет, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По абсолютно известным и понятным причинам мы сейчас находимся в очень тяжелом положении с точки зрения демографии», — сказал представитель Кремля.

По улучшению этого положения, по словам Пескова, «применяется целый ряд мер», но «какой-то панацеи, волшебной таблетки здесь нет, поэтому [улучшение демографических показателей] — это работа, рассчитанная на длительное время, напряженная».

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