РФ сейчас находится в тяжелом положении с точки зрения демографии — Песков
14:00 19.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Демографическое положение в России в данный момент тяжелое, применяется целый ряд мер по его улучшению, но панацеи в этом вопросе нет, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По абсолютно известным и понятным причинам мы сейчас находимся в очень тяжелом положении с точки зрения демографии», — сказал представитель Кремля.
По улучшению этого положения, по словам Пескова, «применяется целый ряд мер», но «какой-то панацеи, волшебной таблетки здесь нет, поэтому [улучшение демографических показателей] — это работа, рассчитанная на длительное время, напряженная».
НОВОСТИ
- 14:45 19.05.2023
- Клиенты Сбера теперь могут делать перевод сразу из списка контактов
- 14:32 19.05.2023
- Зерновую сделку удалось продлить благодаря «особым отношениям» Турции с Путиным — Эрдоган
- 14:12 19.05.2023
- РФ сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений — Путин
- 13:32 19.05.2023
- G7 намерена продолжать поставки оружия Украине в случае завершения конфликта — заявление
- 13:20 19.05.2023
- Россия с октября планирует вводить ограничения на ввоз иностранных семян — Минсельхоз
- 13:05 19.05.2023
- Польша намерена получить с Газпрома $1,5 млрд упущенной выгоды за прекращение транзита - СМИ
- 13:00 19.05.2023
- Патриарх Кирилл призвал к совместной с исламом борьбе с секулярным обществом
- 12:32 19.05.2023
- G7 обещала военную и финансовую поддержку Украине для поражения России
- 12:20 19.05.2023
- Ограничения для экспорта зерна из РФ в рамках зерновой сделки не сняты — Минсельхоз
- 12:05 19.05.2023
- В последующие годы МРОТ будет повышаться опережающими темпами — Голикова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать