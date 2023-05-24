РФ удается стать одним из лидеров процесса перемен в сфере мировых финансов — Путин

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России в текущих условиях удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров процесса перемен в сфере международных финансов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.

«Кардинальные изменения происходят и в международной финансовой сфере. И хотел бы с удовлетворением отметить, что России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров этих процессов», — сказал глава государства.