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Казахстан не намерен создавать с кем-либо союзное государство - пресс-секретарь Токаева

10:05 26.05.2023 Источник: Интерфакс

Интеграция в рамках ЕАЭС должна быть исключительно экономической, и вступать в какие-либо союзы государств Казахстан не намерен. Так пресс-секретарь президента республики Руслан Желдибай прокомментировал заявления главы государства Касым-Жомарта Токаева на Евразийском экономическом форуме в Москве.

"В ходе мероприятия президент сделал ряд заявлений, которые сегодня довольно широко обсуждаются экспертным сообществом. В этой связи хотелось бы отметить, что ключевой месседж главы государства заключался в том, что интеграция в рамках ЕАЭС может и должна идти исключительно по экономическому треку. Выход за его рамки нарушает цели, принципы и задачи уставных документов организации", - написал Желдибай в пятницу в соцсети.

"Действительно, сегодня два участника ЕАЭС - Россия и Беларусь - демонстрируют более высокий и тесный уровень сближения. Это уникальный прецедент. Как отметил глава государства, по сути, речь идет об одном народе и государстве. И в этом ключе очень важно разделять инициативы в рамках двух интеграционных проектов, у которых абсолютно разные цели", - сказал Желдибай.

"Что касается нашей страны, то Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства", - подчеркнул он.

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