Китай готов расширять сотрудничество с Россией после саммита G7 в Хиросиме — WP

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай готов расширять сотрудничество с Россией после саммита Группы семи (G7) в Хиросиме на фоне ухудшения отношений с западными странами. Об этом в пятницу сообщила газета «Вашингтон пост» со ссылкой на экспертов в сфере международных отношений.

По ее мнению, саммит G7 только подчеркнул усиливающийся геополитический разрыв между Китаем и Россией с одной стороны, и США и их союзниками — с другой. «Китай готов расширять свои отношения с Россией после саммита G7, потому что центральной темой саммита был не только [конфликт] <.> на Украине, но и Китай, и то, как Запад должен с ним бороться», — сказал Александр Королев, преподаватель международных отношений в университете Нового Южного Уэльса в Австралии.

Как отмечает издание, китайские власти действуют «сдержанно и умеренно», но по мере обострения отношений с западными странами и «натовизации» Азиатско-Тихоокеанского региона сдержанность может исчезнуть. «Мы должны понимать, что [сейчас] Китай действует сдержанно и умеренно, и я не думаю, что Запад это ценит», — отметил Лайл Гольдштейн, эксперт по Китаю, комментируя попытки США усилить роль НАТО в регионе.

Ранее посольство КНР в Токио заявило, что страны G7 должны прекратить разжигать вражду на Украине и пытаться переложить вину на Китай. В заявлении китайской дипмиссии отмечается, что Пекин занимает по украинскому вопросу «объективную и справедливую позицию, прилагая усилия ради примирения и мирных переговоров».

Лидеры стран Группы семи опубликовали совместное заявление по итогам саммита в городе Хиросима. В нем они, в частности, призвали Китай оказать давление на Россию для прекращения специальной военной операции и вывода российских войск с Украины.