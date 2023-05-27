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Украинские военные начали обучаться управлению танками «Абрамс» — NYT

19:30 27.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа из 400 украинских военнослужащих начала обучаться управлению и обслуживанию американских танков Abrams («Абрамс») в Германии на фоне слухов о возможном контрнаступлении Киева. Об этом в субботу сообщила газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на Пентагон.

«Около 200 военных <…> начали общевойсковое обучение на учебных базах Гравенфор и Хоэнфельс в Германии», — цитирует газета официального представителя американского военного ведомства подполковника Гаррона Гэрна. Он отметил, что одна половина военнослужащих осваивает навыки стрельбы и оказания медицинской помощи, а вторая половина учится заправлять и обслуживать танки.

В марте Минобороны США сообщило, что планирует отправить 31 танк «Абрамс» из своих запасов на Украину к осени. Американская сторона ранее неоднократно признавала наличие сложностей с доставкой «Абрамс», обеспечением их топливом, ремонтом и поддержкой, а также необходимость длительного обучения украинских военных управлению техникой.

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