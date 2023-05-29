Пашинян заявил, что не удовлетворен результатами переговоров с РФ о Лачинском коридоре
11:20 29.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян недоволен результатами переговоров с российскими коллегами 25 мая в Москве о разблокировании Лачинского коридора. Об этом он заявил в понедельник, выступая в парламенте.
«Отмечу, что одна из тем обсуждений была связана со сложившейся в Нагорном Карабахе гуманитарной ситуацией и незаконной блокадой Лачинского коридора. Мы обсуждали эту тему с нашими коллегами из России. Не могу сказать, что результаты этой дискуссии удовлетворительны. Очень печальная ситуация, что закрытие Лачинского коридора произошло в присутствии российских миротворцев. Мы продолжим переговоры с нашими российскими партнерами по урегулированию этой ситуации», — отметил он.
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