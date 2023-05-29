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НОВОСТИ

ЦАР заинтересована в размещении на своей территории российской военной базы - посол

13:32 29.05.2023 Источник: Известия

Центральноафриканская Республика заинтересована в размещении на своей территории российской военной базы. Об этом заявил посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза.

По его словам, угрозы для безопасности в стране остаются — ситуация усугубилась в связи с потоком беженцев из Судана, где недавно начался вооруженный конфликт. При этом дипломат уточнил: в ЦАР сейчас находится около 2 тыс. граждан РФ.  Известия

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