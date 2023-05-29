ЦАР заинтересована в размещении на своей территории российской военной базы - посол
13:32 29.05.2023 Источник: Известия
По его словам, угрозы для безопасности в стране остаются — ситуация усугубилась в связи с потоком беженцев из Судана, где недавно начался вооруженный конфликт. При этом дипломат уточнил: в ЦАР сейчас находится около 2 тыс. граждан РФ. Известия
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